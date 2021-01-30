شكرا لقرائتكم خبر عن تقسيمة قوية للاعبي الأهلى استعدادًا لمواجهة الدحيل والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أجرى بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تقسيمة قوية للاعبي الفريق خلال المران الأول في الدوحة، استعدادًا لخوض منافسات كأس العالم للأندية المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل.
شهدت التقسيمة منافسة قوية بين اللاعبين وسط تعليمات فنية من قبل موسيماني، وخاض الأهلي مرانه الأول مساء اليوم، على ملعب جامعة قطر، استعدادًا لخوض مباراة الدحيل القطري يوم 4 فبراير المقبل، في مستهل مشوار الفريق بكأس العالم للأندية.
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