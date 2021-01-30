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تقسيمة قوية للاعبي الأهلى استعدادًا لمواجهة الدحيل

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أيمن هريدي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أجرى بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تقسيمة قوية للاعبي الفريق خلال المران الأول في الدوحة، استعدادًا لخوض منافسات كأس العالم للأندية المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل.

شهدت التقسيمة منافسة قوية بين اللاعبين وسط تعليمات فنية من قبل موسيماني، وخاض الأهلي مرانه الأول مساء اليوم، على ملعب جامعة قطر، استعدادًا لخوض مباراة الدحيل القطري يوم 4 فبراير المقبل، في مستهل مشوار الفريق بكأس العالم للأندية.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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