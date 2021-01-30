شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يحاضر لاعبى الأهلى فى جامعة قطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق الأول على ملعب جامعة قطر.

شهدت المحاضرة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة الدحيل القطري يوم 4 فبراير المقبل، في افتتاحية مشوار الفريق بكأس العالم للأندية، المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل.