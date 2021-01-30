شكرا لقرائتكم خبر عن رامى عاشور: فضلت التدريب لاكتشاف أبطال جدد في الإسكواش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن رامى عاشور لاعب الإسكواش وصاحب المسيرة الذهبية وغير المسبوقة كونه أصغر لاعب يفوز ببطولة العالم «١٦ عاما» وكذلك أصغر من تصدر قائمة لاعبى الإسكواش في التصنيف العالمي «٢٢ عاما»، بأنه سيتجه إلى التدريب، وذلك خلال مؤتمرا صحفيا كشف فيه الستار عن تعاقده مع أحد الأندية بفرعيه في الشيخ زايد والتجمع الخامس، لبدء مسيرته الجديدة كمدربا، في حضور المهندس إبراهيم زاهر رئيس النادى، ومحمود زكي نائب الرئيس التنفيذي، والمهندس هشام سيف رئيس قطاع الأنشطة الرياضية.

وقال رامى عاشور: «قررت العودة من نيويورك للعمل في بلدى بمشاركة أخى هشام عاشور بطل الإسكواش السابق، في محاولة لنقل خبراتى للأجيال القادمة، وهدفنا النجاح في هذا المشوار الجديد».

وأضاف: «تعلمت الكثير من الإسكواش، وخاصة في الفترات التي تعرضت فيها للإصابات، ونجحت بالعزيمة في العودة وتحقيق نجاحات متتالية، وهذا ما أحاول غرسه داخل شخصية اللاعبين الصغار، لأن العزيمة أحد أهم مكونات البطل العالمى».

وأشاد عاشور بالمسئولين في النادى، وخاصة المهندس إبراهيم زاهر رئيس النادى، مشيرا إلى أن خبراته كلاعب أوليمبي سابق، وإداريا كعضو مجلس إدارة بنادى الجزيرة لدورتين، ثم سكرتيرا فخريا للنادي، وكذلك سكرتيرا عاما لاتحاد السباحة، جعلته يمثل تجربة ملهمة في الإدارة، بما يفرضه من تناغم بين فريق عمله، وهو الأمر الذي شجعنى على التعاقد معهم لبدء مشوارى مع التدريب تغمرنى السعادة والتفاؤل بما لمسته من تشجيع ودعم.

في المقابل، أعرب المهندس إبراهيم زاهر عن ترحيبه بالتعاقد مع بطل يمثل نموذجا فريدا في الإسكواش، ومدربا سيكون له شأن عظيم في التدريب وصناعة أبطال داخل النادى ينطلقون نحو تمثيل بلادهم في المحافل الدولية، مؤكدا على حرصه الدائم لاختيار أفضل المدربين المصريين والأجانب لخدمة أعضاء النادى بفروعه في الشيخ زايد والتجمع الخامس، وخاصة أنه سيتم افتتاح أحد الفروع الجديدة للنادى في أول فبراير بالشيخ زايد.