شكرا لقرائتكم خبر عن «توخيل» يكشف سبب تراجع مستوى مهاجم تشيلسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعتقد توماس توخيل، مدرب تشيلسي الجديد، أن المهاجم تيمو فيرنر فقد الثقة، لأنه يفكر كثيرا في مستواه المتراجع.

وانطلق فيرنر، القادم من لايبزيج في يونيو الماضي، بقوة مع الفريق الإنجليزي، تحت قيادة المدرب السابق فرانك لامبارد، وسجل 8 أهداف في أول 13 مباراة بجميع المسابقات.

لكن بعدها، أحرز فيرنر هدفا واحدا في 16 مباراة، وأهدر ركلة جزاء ضد لوتون تاون، في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال توخيل للصحفيين، قبل مواجهة بيرنلي في البريميرليج، غدا الأحد: «في الوقت الحالي، يمكنني أن أرى وجه فيرنر عابسا قليلا، وأستطيع رؤية الأعباء على كاهله، ينشغل كثيرا بمستواه، وهذا يبين شخصيته الرائعة، ومن المهم إعادة بناء الثقة في نفسه، واستعادة الابتسامة، والتوقف عن الشك في قدراته، مهمتي مساعدته، وإيجاد المركز الذي يمكنه استغلال قوته فيه».

وأثيرت شكوك حول قدرة المهاجم الألماني، على اختراق الدفاعات في الأسابيع الأخيرة، لكن توخيل يريد منه التركيز في استغلال قدراته، في المناطق الهجومية.

وأوضح: «إنه سريع جدا، ويحب اللعب في الخط الأخير بإيقاع سريع.. ويميل قليلا لليسار، ويمكنه تسلم الكرات في مساحات مفتوحة، هل يمكنه التطور واستغلال قواه في المساحات الضيقة؟ أنا مقتنع تماما بذلك، لأنه لا زال شابا ودودا، ويحرص على التعلم».