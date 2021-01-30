شكرا لقرائتكم خبر عن فولهام يرفض الهزيمة ويتعادل مع وست بروميتش «2-2» في مباراة مثيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أحرز البديل إيفان كافاليرو هدفا قرب النهاية ليفرض فولهام التعادل بنتيجة 2-2 على مضيفه وست بروميتش ألبيون، في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج» اليوم السبت.

وافتتح فولهام التسجيل من أول فرصة على المرمى في الدقيقة العاشرة، بعد تمريرة من ألكسندر ميتروفيتش إلى بوبي كوردوفا ريد، وأدرك وست بروميتش التعادل بعد دقيقتين من الاستراحة في الدقيقة 47، عبر كايل بارتلي من تمريرة البرازيلي ماتيوس بيريرا العرضية.

وأحرز بيريرا الهدف الثانى لوست بروميتش في شباك ألفونس أريولا، في الدقيقة 66، لكن فولهام حصد نقطة واحدة، بعدما أرسل هاريسون ريد تمريرة عرضية حولها البديل كافاليرو بضربة رأس في المرمى بالدقيقة 77.

وبهذه النتيجة رفع فولهام رصيده للنقطة 14 في المركز الثامن عشر، كما رفع وست بروميتش رصيده للنقطة 12 في المركز التاسع عشر.