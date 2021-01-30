شكرا لقرائتكم خبر عن «إيزي»: نسعى للتقدم فى جدول الدورى بعد الفوز على وولفرهامبتون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى إبريتشي إيزي، لاعب وسط كريستال بالاس، سعادته بالفوز على وولفرهامبتون، بعد إحرازه هدف قاد به كريستال بالاس للفوز على ضيفه اليوم السبت.

وقال إيزي في تصريحات لـ «بي.بي.سي»: «مرت فترة طويلة والأمور لم تكن جيدة بالنسبة لنا، لكن اليوم نحن ممتنون لتحقيق الفوز، نجتهد دائما ونحاول تقديم أفضل ما لدينا لكن الأمر لم يؤت ثماره».

وأضاف: «كانت فترة صعبة لكننا وضعنا حدا لها اليوم، نسعى لمواصلة التقدم في الترتيب والحصول على النقاط والقفز للأمام بأسرع ما يمكن».