الاتفاق يحسم مواجهة الاتحاد بثنائية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كرر فريق الاتفاق تفوقه على ضيفه الاتحاد بهدفين نظيفين، أتيا برأسيتي سعيد الربيعي في الدقيقة 9، وهزاع الهزاع عند الدقيقة 56 في اللقاء الذي شهده استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام ضمن مباريات الجولة السادسة عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. ارتفع رصيد الاتفاق للنقطة 24 ظل الاتحاد على رصيده السابق 25 نقطة ظل الاتحاد على رصيده السابق 25 نقطة أسباب انتصار الاتفاق: التنظيم العالي الذي فرضه المدرب الوطني خالد العطوي.

الزيادة العددية في وسط الملعب، وإقفال المنافذ على لاعبي الاتحاد.

استغلال ارتباك دفاع الاتحاد.

اللعب على المساحات خلف دفاع الاتحاد.

الضغط على الاتحاد في ملعبه ومنع بداية الهجمة. كيف خسر الاتحاد: التنظيم السيئ للفريق من قبل البرازيلي كاريلي.

تباعد الخطوط وصعوبة الخروج من الثلث الدفاعي.

ارتباك دفاع الفريق.

الإصرار على اللعب من العمق رغم إقفال دفاع الاتفاق لجميع المنافذ.

اختفاء لاعبي الاتحاد الأجانب عن الظهور.

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