شكرا لقرائتكم خبر لا جديد.. تعادل الفيصلي والتعاون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لم يجد الاستحواذ الكروي الذي فعله فريق الفيصلي أمام نظيره التعاون عصر أمس في اللقاء الذي جرى على ملعب المدينة الرياضية بالمجمعة في افتتاح الدور الثاني لمباريات دوري الأمير محمد بن سلمان بأن يظفر بنقاط المباراة التي أخذ منها نقطة واحدة بتعادله دون أهداف ليرفع رصيده إلى 17 نقطة قدمته مركزا واحدا إلى المركزالـ 12 (موقتا)، في حين تقدم التعاون إلى المرتبة الرابعة بـ 25 بفارق الأهداف عن فريق الاتحاد صاحب المركز الرابع.

بعد أن كان الفريقان متعادلين في مواجهة الدور الأول بهدف لمثله.

وأهدر الفيصلي فرصة التقدم بهدف في الدقيقة الـ 26 من عمر اللقاء بعد أن أضاع مهاجمه البرازيلي ضربة جزاء، والتي لعبها بعيدا عن مرمى حارس التعاون كاسيو أنجوس، ليرد زميله البروندي سيدرك أميسي بهدف مباشرة إلا أنه ألغي من قبل حكم الساحة عبدالله الشهري بحجة التسلل.

وكاد التعاون أن يسجل هدفا مبكرا في الدقائق العشر الأولى إلا أن الكرة ارتطمت بالعارضة، بعد أن نجح حارس الفيصلي مصطفى ملائكة في التصدي للكرة الأولى.

ولعب مدرب التعاون الفرنسي باتريس كارتيرون بمنطق لغة الأرقام وهي ألا أخسر ومن ثم البحث عن نقاط المباراة باتباع أسلوب الدفاع أولا، ومن ثم الاعتماد على فراغات الفيصلي الذي بحث مدربه البرازيلي شاموسكا عن نقاط المباراة التي تعثر في الحصول عليها برغم كثرة الوصول المتكرر لمناطق التعاون.