شكرا لقرائتكم خبر لا جديد.. تعادل الفيصلي والتعاون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
بعد أن كان الفريقان متعادلين في مواجهة الدور الأول بهدف لمثله.وأهدر الفيصلي فرصة التقدم بهدف في الدقيقة الـ 26 من عمر اللقاء بعد أن أضاع مهاجمه البرازيلي ضربة جزاء، والتي لعبها بعيدا عن مرمى حارس التعاون كاسيو أنجوس، ليرد زميله البروندي سيدرك أميسي بهدف مباشرة إلا أنه ألغي من قبل حكم الساحة عبدالله الشهري بحجة التسلل.
وكاد التعاون أن يسجل هدفا مبكرا في الدقائق العشر الأولى إلا أن الكرة ارتطمت بالعارضة، بعد أن نجح حارس الفيصلي مصطفى ملائكة في التصدي للكرة الأولى.
ولعب مدرب التعاون الفرنسي باتريس كارتيرون بمنطق لغة الأرقام وهي ألا أخسر ومن ثم البحث عن نقاط المباراة باتباع أسلوب الدفاع أولا، ومن ثم الاعتماد على فراغات الفيصلي الذي بحث مدربه البرازيلي شاموسكا عن نقاط المباراة التي تعثر في الحصول عليها برغم كثرة الوصول المتكرر لمناطق التعاون.
كانت هذه تفاصيل خبر لا جديد.. تعادل الفيصلي والتعاون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.