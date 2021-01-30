شكرا لقرائتكم خبر العرب في مونديال الأندية بداية مصرية سعودية وإنجاز مغربي إماراتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فرضت كرة القدم العربية تواجدها على بطولة كأس العالم للأندية منذ اللحظة الأولى، سواء من خلال النسخة التجريبية التي أقيمت عام 2000 أو على البطولة بنظامها الحالي الذي بدأ في 2005. وكانت الكرة العربية حاضرة بشكل شبه دائم في مونديال الأندية.

وبعد مشاركة النصر السعودي والرجاء البيضاوي المغربي في نسخة 2000، كانت ضربة البداية الحقيقية للمشاركات العربية في مونديال الأندية من خلال فريقي الأهلي المصري، واتحاد جدة السعودي، حيث شاركا في بطولة 2005 التي كانت النسخة الأولى للبطولة بشكلها الحالي.

وتوالت المشاركات العربية في البطولة بعد هذه النسخة، ولم تغب الأندية العربية عن مونديال الأندية على مدار النسخ الماضية إلا في نسختي 2015 و2016 فيما شهدت النسخة الماضية عام 2019 بالدوحة مشاركة تاريخية للكرة العربية، حيث خاضت ثلاث فرق عربية مونديال الأندية للمرة الأولى: وهي الهلال السعودي بطل آسيا، والترجي التونسي بطل أفريقيا، والسد القطري ممثل البلد المضيف.

وفي نسخة 2020 المرتقبة خلال الأيام المقبلة بالدوحة، سيكون الأهلي المصري والدحيل القطري ممثلين للكرة العربية.

وشهدت ضربة البداية نجاحا ملموسا للكرة العربية، حيث فاز الاتحاد السعودي بالمركز الرابع في مونديال 2005، ثم فاز الأهلي المصري بالمركز الثالث في النسخة التالية عام 2006.

لكن الإنجاز الأكبر للفرق العربية في البطولة كان بلوغ الرجاء البيضاوي المغربي المباراة النهائية في نسخة 2013، وقد شارك في البطولة كمضيف لها، فيما احتل الأهلي المصري الفائز بلقب أفريقيا آنذاك المركز السادس بنفس النسخة.

وتكرر إنجاز الرجاء مع فريق عربي مضيف آخر هو العين الإماراتي من خلال نسخة 2018 التي استضافتها أبو ظبي، حيث شق العين طريقه ببراعة إلى المباراة النهائية لكنه سقط أمام ريال مدريد الإسباني.

وكانت الفرق العربية المنتمية للقارة الآسيوية أكثر تفوقا على نظيرتها من القارة الأفريقية في النسخ التي شهدت مشاركة فريقين عربيين أحدهما من آسيا والآخر من أفريقيا.

والقائمة التالية توضح سجل مشاركات الفرق العربية في مونديال الأندية:

2005الاتحاد السعودي المركز الرابع

2005 الأهلي المصري المركز السادس

2006الأهلي المصري المركز الثالث

2007النجم الساحلي التونسي المركز الرابع

2008الأهلي المصري المركز السادس

2009أهلي دبي الإماراتي المركز السابع

2010الوحدة الإماراتي المركز السادس

2011السد القطري المركز الثالث

2011 الترجي التونسي المركز السادس

2012الأهلي المصري المركز الرابع

2013الأهلي المصري المركز السادس

2013الرجاء المغربي المركز الثاني

2014 وفاق سطيف الجزائري المركز الخامس

2017الجزيرة الإماراتي المركز الرابع

2017 الوداد البيضاوي المغربي المركز السادس

2018العين الإماراتي المركز الثاني

2018 الترجي التونسي المركز الخامس

2019الهلال السعودي المركز الرابع

2019الترجي التونسي المركز الخامس

2019 السد القطري المركز السادس