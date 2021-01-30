العرب في مونديال الأندية بداية مصرية سعودية وإنجاز مغربي إماراتي

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وبعد مشاركة النصر السعودي والرجاء البيضاوي المغربي في نسخة 2000، كانت ضربة البداية الحقيقية للمشاركات العربية في مونديال الأندية من خلال فريقي الأهلي المصري، واتحاد جدة السعودي، حيث شاركا في بطولة 2005 التي كانت النسخة الأولى للبطولة بشكلها الحالي.وتوالت المشاركات العربية في البطولة بعد هذه النسخة، ولم تغب الأندية العربية عن مونديال الأندية على مدار النسخ الماضية إلا في نسختي 2015 و2016 فيما شهدت النسخة الماضية عام 2019 بالدوحة مشاركة تاريخية للكرة العربية، حيث خاضت ثلاث فرق عربية مونديال الأندية للمرة الأولى: وهي الهلال السعودي بطل آسيا، والترجي التونسي بطل أفريقيا، والسد القطري ممثل البلد المضيف.
وفي نسخة 2020 المرتقبة خلال الأيام المقبلة بالدوحة، سيكون الأهلي المصري والدحيل القطري ممثلين للكرة العربية.
وشهدت ضربة البداية نجاحا ملموسا للكرة العربية، حيث فاز الاتحاد السعودي بالمركز الرابع في مونديال 2005، ثم فاز الأهلي المصري بالمركز الثالث في النسخة التالية عام 2006.
لكن الإنجاز الأكبر للفرق العربية في البطولة كان بلوغ الرجاء البيضاوي المغربي المباراة النهائية في نسخة 2013، وقد شارك في البطولة كمضيف لها، فيما احتل الأهلي المصري الفائز بلقب أفريقيا آنذاك المركز السادس بنفس النسخة.
وتكرر إنجاز الرجاء مع فريق عربي مضيف آخر هو العين الإماراتي من خلال نسخة 2018 التي استضافتها أبو ظبي، حيث شق العين طريقه ببراعة إلى المباراة النهائية لكنه سقط أمام ريال مدريد الإسباني.
وكانت الفرق العربية المنتمية للقارة الآسيوية أكثر تفوقا على نظيرتها من القارة الأفريقية في النسخ التي شهدت مشاركة فريقين عربيين أحدهما من آسيا والآخر من أفريقيا.
والقائمة التالية توضح سجل مشاركات الفرق العربية في مونديال الأندية:
2005الاتحاد السعودي المركز الرابع
2005 الأهلي المصري المركز السادس
2006الأهلي المصري المركز الثالث
2007النجم الساحلي التونسي المركز الرابع
2008الأهلي المصري المركز السادس
2009أهلي دبي الإماراتي المركز السابع
2010الوحدة الإماراتي المركز السادس
2011السد القطري المركز الثالث
2011 الترجي التونسي المركز السادس
2012الأهلي المصري المركز الرابع
2013الأهلي المصري المركز السادس
2013الرجاء المغربي المركز الثاني
2014 وفاق سطيف الجزائري المركز الخامس
2017الجزيرة الإماراتي المركز الرابع
2017 الوداد البيضاوي المغربي المركز السادس
2018العين الإماراتي المركز الثاني
2018 الترجي التونسي المركز الخامس
2019الهلال السعودي المركز الرابع
2019الترجي التونسي المركز الخامس
2019 السد القطري المركز السادس
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