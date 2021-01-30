شكرا لقرائتكم خبر تغييرات هائلة في حالة هبوط شالكه للدرجة الثانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأضاف في المقابلة مع بوابة (شبورت بوتسر) الإخبارية «ليس لدينا فريق جرى الاستقرار عليه تحسبا للهبوط للدرجة الثانية. فهذا (الهبوط المحتمل) سيؤدي إلى تغييرات هائلة.»وحقق شالكه انتصارا واحدا فقط خلال الموسم الحالي من الدوري الألماني (بوندسليجا) وقد حصد سبع نقاط فقط خلال 18 مباراة، ويتأخر بفارق عشر نقاط عن أقرب مراكز البقاء في الدرجة الأولى.
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