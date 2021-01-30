الشباب يتصدر الدوري بثلاثية أبها

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تصدر فريق الشباب الكروي الأول (موقتا) وللمرة الأولى فرق دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بنقاطه الـ32، بعد أن كسب فريق أبها بـ(3 - 2) في افتتاحية الدور الثاني من الدوري، وافتتح الشباب أهداف المباراة على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة عن طريق محترفه جوانكا في الدقيقتين الـ(55، 57)، وسيبا في الدقيقة الـ(69)، وسجل لأبها المحترف سعد بقير في الدقيقة الـ(61) وصالح العمري (71). وجاء اللقاء مفتوحا بين الطرفين، الذي غاب عنه مهاجم فريق الشباب الدولي عبدالله الحمدان، وبهذه الخسارة بقي أبها ثامن الترتيب بـ21 نقطة. وحاول أصحاب الأرض تعديل النتيجة بعد التعديلات التي أجراها المدير الفني للفريق عبدالرزاق الشابي، بعد ارتفاع الحالة المعنوية بعد تقليص النتيجة، إلا أن الحالة الاندفاعية كادت أن توسع الفارق للضيوف بعد تقدم خطوط الفريق للإمام لمعادلة النتيجة، حيث ألغى حكم اللقاء الدولي تركي الخضير هدفا شبابيا للصاعد تركي العمار بداعي التسلل في الربع الأخير من عمر المباراة، التي شهدت جمالية كروية في شوطها الثاني نتيجة للتخلي عن الأساليب الدفاعية، وسط تألق لحارس أبها عبدالعالي محمدي. وحاول أصحاب الأرض تعديل النتيجة بعد التعديلات التي أجراها المدير الفني للفريق عبدالرزاق الشابي، بعد ارتفاع الحالة المعنوية بعد تقليص النتيجة، إلا أن الحالة الاندفاعية كادت أن توسع الفارق للضيوف بعد تقدم خطوط الفريق للإمام لمعادلة النتيجة، حيث ألغى حكم اللقاء الدولي تركي الخضير هدفا شبابيا للصاعد تركي العمار بداعي التسلل في الربع الأخير من عمر المباراة، التي شهدت جمالية كروية في شوطها الثاني نتيجة للتخلي عن الأساليب الدفاعية، وسط تألق لحارس أبها عبدالعالي محمدي.

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