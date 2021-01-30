اختتام بطولة كأس الأولمبية السعودية للقدرة والتحمل

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وتوج الرئيس التنفيدي المكلف للجنة الأولمبية العربية السعودية عبدالعزيز العنزي، الفارس عبدالمجيد الثمالي من فريق الجياد بطلا لسباق كأس اللجنة الأولمبية العربية السعودية.وجاء فوز الثمالي برفقة جواده (وقاد الجياد) بعد أن أنهى السباق بسرعة 24.46 كلم /ساعة، ليحل في المركز الثاني الفارس رعد العتيبي على الجواد (بي إتش سينور) بسرعة 24.36 كلم /ساعة، وجاء في المركز الثالث الفارس محمد التلال على الجواد (مترك) بسرعة 24.24 كلم /ساعة.
وكان السباق قد شهد تنافسا قويا منذ انطلاقته إلا أن الثمالي استطاع أن ينفرد بالصدارة في المرحلة الأخيرة من السباق، ويضيف الثمالي بهذا الفوز ثاني الكؤوس لرصيده لهذا الموسم بعد تحقيقه كأس الاتحاد السعودي للفروسية.
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