شكرا لقرائتكم خبر 5.5 ملايين دولار ميزانية استضافة دوري أبطال آسيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وضع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم نظاما جديدا لتوزيع أموال بطولة دوري أبطال آسيا 2021، المزمع إقامتها في أبريل المقبل.

وتنطلق منافسات دوري الأبطال بالدور التمهيدي في السابع من أبريل، بينما يقام دور المجموعات بنظام «البطولة المجمعة»، من 14 إلى 30 أبريل بالنسبة لمجموعات أندية دول الغرب، فيما تقام مجموعات الشرق من 21 أبريل إلى السابع من مايو.

وذكرت صحيفة «الاتحاد» الإماراتية أمس، أن النسخة الجديدة لن تشهد أي زيادة مادية عن سابقتها، وإنما تشهد نظاما جديدا لتوزيع الأموال.

وتفيد المتابعات بأن الاتحاد الآسيوي كان يخصص لكل فريق يغادر للعب خارجيا في البطولة، 60 ألف دولار عن المباراة خارج أرضه، وهي مصاريف سفر وتنقلات وإقامة.

بينما تغير الوضع مع تعديل آلية البطولة، وتحويلها إلى نظام البطولة المجمعة، حيث يخصص الاتحاد 550 ألف دولار لكل دولة تستضيف مجموعة من المجموعات العشر للبطولة، بواقع خمس مجموعات في الغرب ومثلها في الشرق، بإجمالي يصل إلى 5 ملايين و500 ألف دولار، يتم توزيعها بوصفها تكلفة استضافة المجموعات العشر، على الدول المستضيفة.

ولم يغير الاتحاد الآسيوي المكافآت المالية، حيث يحصل الفريق الفائز في المباراة على 50 ألف دولار، مقابل 10 آلاف للتعادل من دور الـ16 وحتى قبل نهائي البطولة.

شروط وآليات الاستضافة جاءت كالتالي: