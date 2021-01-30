بعد رحيله لتركيا.. الزمالك يتعاقد مع بديل مصطفى محمد

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

ذكرت صحيفة "اليوم السابع" أن مسئولي نادي الزمالك توصلوا لاتفاق مع نظرائهم بنادي مصر المقاصة على ضم مروان حمدي مهاجم الفريق الفيومي لصفوف القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وذلك من أجل تعويض رحيل المهاجم الشاب مصطفى محمد، الذي انتقل رسميًا لصفوف جالطة سراي التركى لمدة موسم ونصف الموسم على سبيل الإعارة.

وأكدت الصحيفة أن مسئولي الناديين أنهوا الاتفاق على انتقال اللاعب للزمالك، ولكن يتبقى الاتفاق على القيمة المالية، بعدما حدد مسئولو المقاصة مبلغ 15 مليون لبيع مروان حمدي، بينما يرغب الزمالك في دفع 10 ملايين جنيه فقط، أو دفع مبلغ مالي بنفس القيمة المحددة مع التنازل عن بعض لاعبيه على سبيل البيع أو الإعارة.

ومن المنتظر أن يتوجه مروان حمدي، اليوم إلى الزمالك لتوقيع عقود انتقاله للفريق الأبيض، رفقة وكيلي أعماله أحمد يحيى ويحيى علي، والاتفاق مع مسئولي القلعة البيضاء على قيمة عقده الخاص.

وكثف الزمالك مفاوضاته من أجل التعاقد مع مهاجم سوبر لتعويض رحيل مصطفى محمد، ووضعت الإدارة عدة اسماء مرشحة للتعاقد مع أحدهم خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، لتدعيم هجوم الفريق.

ومن أبرز المرشحين للانضمام إلى نادي الزمالك هم: مروان حمدى مهاجم مصر المقاصة، وحسام حسن مهاجم فريق سموحة السكندري، بالإضافة إلى محمود وادي لاعب بيراميدز.

وكان أشرف قاسم المشرف على الكرة بالزمالك، رشح الغاني كوامي أوبوكو مهاجم اشانتي كوتوكو الغاني (22 عامًا)، بعد متابعة أكثر من 15 لاعب أجنبى، وجاء أبرزهم كوامي أوبوكو، لاسيما وإن وكيل اللاعب متواجد حاليًا فى مصر مما قد يُسهل المفاوضات بين الطرفين.

ويحتاج الزمالك للاستغناء عن أحد اللاعبين الاجانب في قائمته وسيكون الأقرب المغربي محمد اوناجم والذي أصبح مصيره في يد مجلس إدارة النادي وهناك اتجاه للاستغناء عنه خلال يناير الجاري.