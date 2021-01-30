الأهلي يطمئن على محمد هاني قبل المران الأول بالدوحة.. ومحاضرة لموسيماني

شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يطمئن على محمد هاني قبل المران الأول بالدوحة.. ومحاضرة لموسيماني والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - عقد الجهاز الطبى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى جلسة خاصة مع محمد هانى لاعب الفريق، من أجل الاطمئنان على حالته قبل انطلاق مران اليوم فى الدوحة.
ويعانى محمد هانى من الإصابة بشد فى العضلة الخلفية، حيث يؤدى اللاعب برنامجا تأهيليا للتعافى من الإصابة.
وقطع هانى شوطا كبيرا فى تنفيذ برنامجه التأهيلى الذى بدأه فى القاهرة ويستكمله على هامش تدريبات الفريق، التى تأتى استعدادا لخوض منافسات كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل.
ويستهل الأهلى مشواره فى كأس العالم للأندية بمواجهة الدحيل القطرى يوم 4 فبراير المقبل.
وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق الأول على ملعب جامعة قطر.
شهدت المحاضرة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة الدحيل القطرى يوم 4 فبراير المقبل، فى افتتاحية مشوار الفريق بكأس العالم للأندية، المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل.