شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يطمئن على محمد هاني قبل المران الأول بالدوحة.. ومحاضرة لموسيماني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الجهاز الطبى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى جلسة خاصة مع محمد هانى لاعب الفريق، من أجل الاطمئنان على حالته قبل انطلاق مران اليوم فى الدوحة.

ويعانى محمد هانى من الإصابة بشد فى العضلة الخلفية، حيث يؤدى اللاعب برنامجا تأهيليا للتعافى من الإصابة.

وقطع هانى شوطا كبيرا فى تنفيذ برنامجه التأهيلى الذى بدأه فى القاهرة ويستكمله على هامش تدريبات الفريق، التى تأتى استعدادا لخوض منافسات كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل.

ويستهل الأهلى مشواره فى كأس العالم للأندية بمواجهة الدحيل القطرى يوم 4 فبراير المقبل.

وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق الأول على ملعب جامعة قطر.

شهدت المحاضرة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة الدحيل القطرى يوم 4 فبراير المقبل، فى افتتاحية مشوار الفريق بكأس العالم للأندية، المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل.