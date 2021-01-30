التعادل الإيجابى يحسم الشوط الأول بين الإسماعيلى وبيراميدز

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القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل الإيجابى الشوط الأول بين الإسماعيلى وبيراميدز بهدف لكل فريق، في المباراة المقامة حاليا باستاد الإسماعيلية، فى اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة لمسابقة الدورى الممتاز.

افتتح محمد عادل أهداف المباراة للإسماعيلى في الدقيقة 14مستغلا عرضية متقنة من زميله محمد الشامى من ناحية الجانب الأيسر، ورد نادى بيراميدز سريعاً بهدف التعادل عن طريق رمضان صبحى في الدقيقة 17 ليصل إلى الهدف الخامس له في الدورى حتى الآن.

بدأ الإسماعيلى السوط الأول بضغط متقدم على نادى بيراميدز محاولة تسديل هدف مبكر، وهو ما تحقق له بعد عرضية متقنة من محمد الشامى لتجد محمد عادل الذى اخترق دفاع بيراميدز ليضع الكرة برأسية في أقصى الزاوية اليسرى على شريف إكرامى معلنا تقدم الدراويش في الدقيقة 14، ولكن بيراميدز لم يمهل الدراويش سوى 3 دقائق ليعدل النتيجة عن طريق رمضان صبحى الذى لعب عرضية حاول دود الجباس لعبها ولكن تمر منه لتفاجئ محمد صبحى وتسكن شباكه.

وحاول الإسماعيلى مرة أخرى تسجيل هدف التقدم وكان قريبا جدا من ذلك لولا تألق شريف إكرامى الذى منع الأنجولى أرى بابل من تسجيل الهدف الثانى للدراويش من عرضية محمد الشامى أحد نجوم الشوط الأول.

وأصيب عبد الله السعيد لاعب بيراميدز ولم يستطع استكمال المباراة، ليجرى بيراميدز أول تغييراته بدخول إسلام عيسى بدلا من عبد الله السعيد.

بدأ الإسماعيلى المباراة بتشكيل مكون من:

حارس مرمى.. محمد صبحي

خط الدفاع.. محمود البدرى، مروان الصحراوى، محمد عمار، محمد بيومى

خط الوسط.. محمود دونجا، محمد عادل

أمامهما.. أرى بابل، محمد صادق، محمد الشامي

خط الهجوم.. فخر الدين بن يوسف

بينما جاء تشكيل بيراميدز كالتالى:

حراسة المرمى: شريف إكرامى

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - على جبر - عمر جابر - طارق طه

خط الوسط: رمضان صبحى - نبيل دونجا - عبد الله السعيد - محمود حمادة - إبراهيم عادل

خط الهجوم: دودو الجباس

الإسماعيلى يحتل المركز الخامس عشر فى جدول ترتيب الدورى برصيد 7 نقاط، بعدما خاض 8 مباريات فاز فى لقاء وتعادل فى أربع مواجهات، وخسر ثلاث مباريات، وسجل لاعبوه 9 أهداف وتلقت شباكه 11، ومازال لديه لقاء مؤجل، فيما يحتل بيراميدز المركز الرابع برصيد 14 نقطة بعد أن لعب 9 مباريات فاز فى 3 وتعادل فى 5 وخسر لقاء وسجل لاعبيه 11 هدفا وتلقت شباكهم ثمانية أهداف.

مواجهة اليوم التاسعة بين الفريقين فى مسابقة الدورى، تفوق الإسماعيلى بتحقيق 4 انتصارات منها ذهابا وإيابا فى أول مواسم بيراميدز فى الدورى موسم 2014/2015، وتعادل وحيد فى الدور الثانى 2017/2018، بهدف لكل فريق، ثم فاز بيراميدز فى آخر المواجهات العام قبل الماضى بثلاثة أهداف مقابل هدف، كما فاز بيراميدز أيضاً فى مباراة الدور الأول لدورى الموسم الماضى بهدف دون رد سجله دودى الجباس بالجولة الثانية عشرة للمسابقة على استاد الدفاع الجوى فى 7 يناير 2020.

كما فاز بيراميدز فى مواجهة الدور الثانى لدورى الموسم الماضى بثلاثة أهداف مقابل هدف فى اللقاء الذى أقيم فى 24 سبتمبر 2020 بالجولة 29 للمسابقة سجل ثلاثية بيراميدز طارق طه ومحمد فاروق ونبيل عماد، وسجل هدف الدراويش محمد مخلوف.

سجل الدراويش 14 هدفا سجلها فى كل المواجهات، مقابل 10 أهداف فقط لبيراميدز الذى غاب عن التهديف فى مناسبتين.

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