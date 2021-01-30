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سمر هاني تفوز بذهبية الكونغ فو ببطولة القاهرة الكبرى تحت 20 سنة

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القاهرة - سامية سيد - حصدت اللاعبة سمر هاني فتحي ذهبية بطولة القاهرة الكبرى للكونغ فو تحت عشرين عاما، بعد مباراة رائعة، وسط مشاركة 32 هيئة رياضية، والتي كانت تمثل خلالها مركز حلوان الجديدة، والتي شهدت تألقا كبيرا للاعبي مركز شباب حلوان الجديدة بقيادة المدرب شريف حسين.

 

تقام البطولة تحت رعاية الاتحاد المصري لرياضة الوشو كونغ فو منطقة القاهرة الكبرى للوشو الكونغ فو بطولة القاهرة الكبرى ساندا بنين وبنات، والتي تشارك فيها لأول مرة 32 هيئة رياضية من محافظات مصر.

 

وانطلقت البطولة يوم الخميس واستمرت على مدار يومين بنادي طلائع الجيش، وذلك بحضور عادل حسن رئيس منطقة القاهرة، وكابتن قبيصي محمد المدير التنفيذي للعبة بمنطقة القاهرة ومدير البطولة.

 

وأكد سعيد الطيب، أحد كبار مؤسسي لعبة الكونغ فو وعضو لجنة التتويج، أن هذه البطولة تمت بجهد وإصرار من شعلة النشاط ودينامو اللعبة كابتن قبيصي محمد، مؤكدا أن لجنة المسابقات في البطولة بقيادة الحكم الدولي عصام سليمان والحكم الدولي علاء شتيه ولجنة الحكام برئاسة الحكم الدولي محمد توفيق والحكم الدولي أحمد سعيد ولفيف من الحكام الدوليين.

 

ولجنة التتويج ضمت كبار المدربين وخبراء اللعبة سعيد الطيب ورضا عثمان ولجنة طبية لمتابعة اللاعبين أثناء المباريات، واتخاذ الإسعافات تحت إشراف الدكتور سعيد جمال، كما ترأس لجنة النظام التي قامت بدور رائع في التنظيم وتحقيق التباعد واتخاذ الإجراءات اللازمة الاحترازية في ظروف ومتابعة دخول وخروج اللاعبين تحت إشراف كابتن مصطفى رشاد المصري.

 

هذا ويحصل كل لاعب مشارك علي شهادة تقدير، وكذلك ميدالية ذهبية للمركز الأول والفضية للمركز الثاني البرونزية للمركز الثالث والثالث مكرر وثلاثة كؤوس لأفضل ثلاث هيئات حصدت ميداليات ذهبية.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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