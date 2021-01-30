طائر الإسكواش رامي عاشور يتجه إلى التدريب

القاهرة - سامية سيد - أعلن رامى عاشور طائر الإسكواش وصاحب المسيرة الذهبية وغير المسبوقة كونه أصغر لاعب يفوز ببطولة العالم (16 عامًا) وكذلك أصغر من تصدر قائمة لاعبى الإسكواش فى التصنيف العالمي (22 عامًا)، أنه سيتجه الى التدريب، وذلك خلال مؤتمر صحفي كشف فيه الستار عن تعاقده مع أحد الأندية بفرعيه فى الشيخ زايد والتجمع الخامس، لبدء مسيرته الجديدة كمدرب، فى حضور المهندس إبراهيم زاهر رئيس النادى ومحمود زكي نائب الرئيس التنفيذي والمهندس هشام سيف رئيس قطاع الأنشطة.

وقال رامى عاشور: قررت العودة من نيويورك للعمل فى بلدى بمشاركة أخى هشام عاشور بطل الإسكواش السابق، فى محاولة لنقل خبراتى للأجيال المقبلة، وهدفنا النجاح فى هذا المشوار الجديد، مضيفًا: تعلمت الكثير من الإسكواش، خاصة فى الفترات التى تعرضت فيها للإصابات، ونجحت بالعزيمة فى العودة وتحقيق نجاحات متتالية، وهذا ما أحاول غرسه داخل شخصية اللاعبين الصغار، لأن العزيمة أحد أهم مكونات البطل العالمى.

فى المقابل، أعرب المهندس ابراهيم زاهر عن ترحيبه بالتعاقد مع بطل يمثل نموذجًا فريدًا فى الإسكواش، ومدربًا سيكون له شأن عظيم فى التدريب وصناعة أبطال داخل النادى ينطلقون نحو تمثيل بلادهم فى المحافل الدولية، مؤكدًا حرصه الدائم لاختيار أفضل المدربين المصريين والأجانب لخدمة أعضاء النادى بفروعه فى الشيخ زايد والتجمع الخامس.