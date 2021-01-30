كريستال بالاس يحقق فوزًا مهمًا على وولفرهامبتون بهدف نظيف

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق كريستال بالاس فوزا مهما على نظيره وولفرهامبتون، بهدف نظيف، أحرزه لاعب الوسط إبريتشي إيزي ليقود لفوز مهم بالجولة الـ 21 بالدورى الإنجليزى الممتاز لكرة القدم «بريميرليج».

وحقق بالاس فوزه الأول في 4 مباريات في الدوري، ليقفز للمركز الـ 13 برصيد 26 نقطة، متقدما بـ 3 نقاط ومركز واحد على وولفرهامبتون الغائب عن الانتصارات للمرة الثامنة على التوالي في المسابقة.