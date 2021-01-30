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كريستال بالاس يحقق فوزًا مهمًا على وولفرهامبتون بهدف نظيف

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وائل عباس 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق كريستال بالاس فوزا مهما على نظيره وولفرهامبتون، بهدف نظيف، أحرزه لاعب الوسط إبريتشي إيزي ليقود لفوز مهم بالجولة الـ 21 بالدورى الإنجليزى الممتاز لكرة القدم «بريميرليج».

وحقق بالاس فوزه الأول في 4 مباريات في الدوري، ليقفز للمركز الـ 13 برصيد 26 نقطة، متقدما بـ 3 نقاط ومركز واحد على وولفرهامبتون الغائب عن الانتصارات للمرة الثامنة على التوالي في المسابقة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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