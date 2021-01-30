شكرا لقرائتكم خبر عن جوارديولا: مواجهة شيفيلد من أصعب المباريات.. ومذهول من قدرة لاعبى سيتى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، عن الصعوبات التي واجهها فريقه للتغلب على شيفيلد يونايتد، بهدف دون رد، مساء اليوم السبت، ضمن الجولة الـ 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج».

وقال جوارديولا، خلال تصريحات إعلامية: «كان الأمر صعبا للغاية، وكنا نعرف ذلك، شيء مذهل أن نمر بمسيرة من 12 انتصارا على التوالي، ولا زال اللاعبون يركضون مثل الحيوانات، تعرض مرمانا لفرصة واحدة بالقرب من النهاية، شيفيلد يونايتد خصم صعب، وفي كل مرة نواجههم نعاني، قلنا إن هذه ستكون واحدة من أصعب مباريات الموسم، وقد كانت، الأمر كان صعبا نظرا لدفاعهم بـ 10 لاعبين، وفريقهم يتواجد معا منذ فترة طويلة، وبالتالي يعرفون ماذا يفعلون».

وأضاف: «بدأنا المباراة بصورة جيدة، وسيطرنا على الأمور في الشوط الثاني، وعانينا لمواجهتنا فريق جيد للغاية، هم فريق يتمتع بالحياة، ويظهر ذلك في صراخهم وتحدثهم معا، وسيتواجدون معا حتى النهاية، البعض يعتقد أننا طالما انتصرنا 5-0 في المباراة الأخيرة، سنفوز بمباراة اليوم بنفس النتيجة، لكن هذا هو العالم الحقيقي، وليس الأسطوري، يجب على الجميع أن يكون مستعدا، الفريق متواضع، وفيران توريس وجابرييل جيسوس يفكران من أجل الفريق، وأنا ممتن لهما، أن نظهر ثبات المستوى، في شهري ديسمبر ويناير، هو أمر مذهل، سنفقد النقاط، والأمر يتعلق بكيفية التغلب على ذلك، في هذا الدوري كل مباراة صعبة للغاية، وعلينا أن نتفاعل بصورة جيدة في الأوقات الصعبة، التي ستأتي بالتأكيد».