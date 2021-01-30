شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر سيتى ينجح فى معادلة رقم قياسى صامد منذ عام 1888 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تمكن مانشستر سيتي، من الفوز بآخر 12 مباراة، خاضها في جميع المسابقات، وهي أطول مسيرة انتصارات في تاريخه، بحسب شبكة «أوبتا» للاحصائيات، وذلك بعد الفوز على شيفيلد يونايتد، وسجل السيتي في هذه المباريات 31 هدفا، واستقبلت شباكه 3 أهداف فقط.

وكان آخر فريق من البريميرليج، حقق 12 انتصارا متتاليا، هو آرسنال بين أغسطس وأكتوبر 2007.

كما نجح مانشستر سيتي في الفوز بكل المباريات التسع، التي خاضها في جميع المسابقات، خلال يناير الجاري، وهو أكبر عدد من الانتصارات، يحققه فريق في الدرجات الإنجليزية الأربع، خلال شهر واحد، منذ عام 1888.

ولم يخسر السيتي أي مباراة في البريميرليج، سجل فيها جابريل جيسوس، الذي هز الشباك في 37 لقاء، حقق خلالها السيتي 35 انتصارا وتعادل مرتين.