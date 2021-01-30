شكرا لقرائتكم خبر عن المنيا تفوز على تليفونات بني سويف.. وتقترب من صدارة مجموعة الصعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح الفريق الأول بكرة القدم بنادي المنيا الرياضي، في تحقيق فوزا غاليا على نادي تليفونات بني سويف 1-0 في الأسبوع الحادي عشر من مسابقة دوري الدرجة الأولي «الممتاز ب» والمعروف إعلاميا بدوري المظاليم.

أحرز هدف المباراة الوحيد محمد سمارة في الدقيقة 23 من الشوط الأول ليرتفع رصيد المنيا عند 23 نقطة.

قاد فريق المنيا الكابتن عمر جمال المدرب العام بديلا للكابتن شديد قناوي، الذي أصيب بوباء كورونا المستجد.

قدم مجلس إدارة نادي المنيا برئاسة عاطف عبدالجابر، رئيس المجلس، الذي حرص على حضور المباراة، التهنئة للفريق، كما حرص المستشار أحمد عمر، نائب رئيس النادي، وخالد فايز، عضو مجلس الإدارة، على حضور المباراة.