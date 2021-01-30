شكرا لقرائتكم خبر عن بوروسيا دورتموند يصحح مساره بالفوز على أوجسبورج بالبوندسليجا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استعاد بوروسيا دورتموند نغمة الانتصارات بعد الفوزبنتيجة 3-1 على ضيفه أوجسبورج، في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم «بوندسليجا» اليوم السبت.

وافتتح أوجسبورج التسجيل بعد عشر دقائق، عن طريق أندريه هان، وفي الدقيقة 26، أحرز توماس ديلاني هدف التعادل، وفى الدقيقة 63، أحرز جيدون سانشو الهدف الثانى، وفى الدقيقة 75 أرسل النرويجي هالاند تمريرة عرضية وضعها فيلكس أودوكاي مدافع أوجسبورج بالخطأ في مرماه.

وعاد دورتموند إلى المركز الخامس برصيد 32 نقطة، متأخرا بفارق 13 نقطة عن بايرن ميونيخ، المتصدر والذي انتصر 4-1 على ضيفه هوفنهايم، وثلاث نقاط عن لايبزيج صاحب المركز الثالث.