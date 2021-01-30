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أول صدمة للأهلى فى قطر قبل ضربة بداية مونديال الأندية

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أيمن هريدي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - غاب حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن المران الجماعي الأول للفريق في قطر، استعدادًا لخوض منافسات كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل.

ويعاني الشحات من شد خفيف في العضلة الخلفية حرمه من الوجود في التدريبات الجماعية اليوم.

ووصل الأهلي منذ قليل إلى ملعب جامعة قطر لخوض المران الأول، استعدادًا لمواجهة الدحيل في بداية الرحلة بمونديال الأندية، المحدد لها يوم 4 فبراير المقبل.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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