شكرا لقرائتكم خبر عن إشبيلية ينفرد بالمركز الثالث من «لاليجا» بالفوز على إيبار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق إشبيلية فوزا مهما على مضيفه إيبار بنتيجة 2-0، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، في الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإسباني «لاليجا».

وسجل هدفي إشبيلية، لوكاس أوكامبوس في الدقيقة 28، من ركلة جزاء، وأضاف خوان جوردان الهدف الثاني، في الدقيقة 55.

وبهذه النتيجة، رفع إشبيلية رصيده إلى 39 نقطة، في المركز الثالث، بينما توقف رصيد إيبار عند 20 نقطة، في المركز الخامس عشر.