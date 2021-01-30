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إشبيلية ينفرد بالمركز الثالث من «لاليجا» بالفوز على إيبار

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وائل عباس 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق إشبيلية فوزا مهما على مضيفه إيبار بنتيجة 2-0، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، في الجولة الحادية والعشرين من «لاليجا».

وسجل هدفي إشبيلية، لوكاس أوكامبوس في الدقيقة 28، من ركلة جزاء، وأضاف خوان جوردان الهدف الثاني، في الدقيقة 55.

وبهذه النتيجة، رفع إشبيلية رصيده إلى 39 نقطة، في المركز الثالث، بينما توقف رصيد إيبار عند 20 نقطة، في المركز الخامس عشر.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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