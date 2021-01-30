شكرا لقرائتكم خبر عن جيسوس: قاتلنا أمام شيفيلد.. وهذا الموسم صعب على الجميع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى البرازيلي جابريل جيسوس، مهاجم مانشستر سيتي، سعادته بالانتصار على شيفيلد يونايتد بنتيجة 1-0، مساء اليوم السبت، ضمن لقاءات الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال جيسوس، صاحب هدف المباراة، في تصريحات لـ «بي بي سي»: «هذا ما أردناه، الفوز بالمباراة، وسنرى بنهاية الموسم ما إذا كنا نقاتل على اللقب، هذا الموسم صعب على الجميع، ولا يمكن أن نفقد النقاط على ملعبنا، علينا النظر إلى عملنا، نحن الآن في صدارة الدوري، وعلينا الدخول إلى أرض الملعب، ومحاولة الفوز بالمباريات، كان الهدف مهما، فأن تلعب لأحد أندية القمة، معناه أنك يجب أن تسجل الأهداف».

واختتم: «اليوم لم تكن أمامنا المساحات للعب، أتت لي الفرصة الأولى وسجلت منها، وهذا أمر جيد لي وللفريق».