شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر سيتى يعزز صدارته للبريميرليج بالفوز على شيفيلد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تغلب مانشستر سيتي على ضيفه شيفيلد يونايتد، بهدف دون رد، على ملعب الإمارات، مساء اليوم السبت، ضمن موجهات الجولة 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج».

وسجل هدف مانشستر سيتي الوحيد، مهاجمه البرازيلي جابريل جيسوس في الدقيقة التاسعة، من مدى قريب بعدما استغل فيران توريس خطأ دفاعيا من شيفيلد ليمر من اثنين من اللاعبين ويمرر الكرة لزميله غير المراقب.

ووصل شيفيلد إلى استاد الاتحاد بعد انتصاره المفاجئ 2-1 على مانشستر يونايتد في أولد ترافورد الأسبوع الماضي وقدم أداء قويا ومنظما آخر.

واستحوذ سيتي على الكرة بنسبة 75 في المئة لكنه فشل في صناعة العديد من الفرص وأنقذ آرون رامسديل حارس شيفيلد فرصة من أولكسندر زينتشينكو في الدقيقة 72 ثم كرة من إيمريك لابورت بعد ذلك بدقيقة واحدة.

وكاد شيفيلد، أن يدرك التعادل قرب النهاية لكن محاولة جون فليك لمست القائم إلى خارج الملعب.

وأنقذ رامسديل فرصة أخرى من جيسوس في الوقت المحتسب بدل الضائع ليكتفي سيتي بالفوز بهدف واحد ويحقق جوارديولا انتصاره 500 كمدرب.

وعزز السيتي صدارته للدوري بعدما رفع رصيده إلى 44 نقطة، بينما تجمد رصيد شيفيلد عند 8 نقاط في المركز الأخير بجدول الترتيب.