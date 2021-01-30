شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتحرك لخوض مرانه الأول فى الدوحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - غادر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مقر إقامته لخوض المران الأول في الدوحة، المقرر فى الثامنة مساء بتوقيت القاهرة استعدادًا لخوض منافسات كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل.ومن جانبه قال سمير عدلي، المدير الإداري للفريق، إن الأهلي يخوض مرانه الأول اليوم على ملعب الجامعة القطرية.

يذكر أن الأهلي يستهل مشواره في كأس العالم بمواجهة الدحيل القطري يوم 4 فبراير المقبل.