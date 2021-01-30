شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد جدة يخسر أمام الاتفاق بالدوري السعودي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقى اتحاد جدة هزيمته الثالثة هذا الموسم في الدوري السعودى على يد مضيفه فريق الاتفاق بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت، على ملعب «الأمير محمد بن فهد»، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري السعودي للمحترفين.

وتوقف رصيد الاتحاد عند 25 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري السعودي، متأخرا بفارق 7 نقاط عن فريق الشباب صاحب الصدارة برصيد 32 نقطة، بينما رفع الاتفاق رصيده إلى 24 نقطة في المركز السادس.