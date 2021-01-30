شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يخطف فوزًا غاليًا أمام إنبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

نجح فريق المقاولون العرب في خطف فوز غالٍ على إنبي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء السبت، على ملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن مباريات الأسبوع العاشر من مسابقة الدوري الممتاز.

سجل التونسي سيف الدين الجزيري، هدف المقاولون في الدقيقة 44 من الشوط الأول، وفي الدقيقة 58 من عمر المباراة، بعدما لعب كريم فؤاد، كرة عرضية من الجانب الأيمن ليسددها كريم طارق، قوية في شباك محمود أبوالسعود، حارس المقاولون.

وأحرز أحمد داودا، الهدف الثاني لذئاب الجبل في الدقيقة 62 من عمر المباراة، بعدما لعب باسم على كرة عرضية من الجانب الأيمن، ليقابلها داودا برأسه في شباك إنبي.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد المقاولون العرب إلى 10 نقاط محتلاً بها المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد إنبي عند 13 نقطة في المركز السابع.