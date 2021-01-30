شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الهلال في مواجهة النصر بالسوبر السعودي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الهلال، التشكيل الرسمي للفريق، في مواجهة النصر، لمباراة كأس السوبر السعودي، التي ستجمعهما مساء اليوم، السبت، على استاد الملك فهد الدولي بالرياض.

وسيدخل الروماني رازفان لوشيسكو، مدرب الهلال بالتشكيلة التالية:

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

الدفاع: ياسر الشهراني، محمد جحفلي، جانج هيون، محمد البريك.

الوسط: لوسيانو فييتو، سالم الدوسري، سلمان الفرج، جوستافو كويلار، سباستيان جوفينكو.

الهجوم: بافيتيمبي جوميز.