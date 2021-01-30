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صادق وبن يوسف يقودان هجوم الإسماعيلي في مواجهة بيراميدز

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إيهاب بركات 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى تشكيل لاعبيه، استعدادًا لملاقاة بيراميدز، في المباراة التي تنطلق في السابعة والنصف مساء اليوم، السبت، في ثامن جولات مسابقة الدورى المصرى.

التشكيل شهد عودة محمد صادق ومحمد عمار للتشكيل الأساسى والذي جاء كالتالي:

حارس مرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: محمود البدري، مروان الصحراوي، محمد عمار، محمد بيومى.

خط الوسط: محمود دونجا، محمد عادل.

أمامهما: أري بابل، محمد صادق، محمد الشامي.

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف.

على مقاعد البدلاء: محمد مجدي، عماد حمدى، محمد هاشم، فقوسة، كاستيلو، أحمد مصطفى، شكرى نجيب، عمر الوحش، شيلونجو.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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