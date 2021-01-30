شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن ميونخ يكتسح هوفنهايم برباعية في الدوري الألماني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اكتسح بايرن ميونخ نظيره هوفنهايم بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب «آليانز آرينا»، ضمن مواجهات الجولة التاسعة عشرة من منافسات الدوري الألماني «بوندسليجا».

انتهى الشوط الأول بتقدم البايرن 2-1، حيث سجل هدفى البايرن المدافع جيروم بواتينج في الدقيقة 32، والنجم توماس مولر في الدقيقة 43، فيما أحرز الكرواتى أندريا كراماريتش هدف هوفنهايم في الدقيقة 44.

وفى الشوط الثاني، سجل النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثالث في الدقيقة 57، وهو الهدف رقم 23 له هذا الموسم في المسابقة، وأضاف سيرج جنابري الهدف الرابع في الدقيقة 63.

بهذه النتيجة يعزز البايرن صدارته لترتيب الدوري الألماني برصيد 45 نقطة، بفارق 10 نقاط عن لايبزيج الوصيف الذي يواجه باير ليفركوزن في السابعة والنصف، في حين يحتل هوفنهايم المركز الثانى عشر برصيد 22 نقطة.