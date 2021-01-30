اتحاد كرة السلة بعدن يحتفي بالذكرى الـ 47 لتأسيس اللعبة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

إحتفى إتحاد كرة السلة في محافظة عدن، بالذكرى السابعة والأربعين لتأسيس اللعبة في المدينة، بإقامة ندوة رياضية شارك فيها عدد من المهتمين و الممارسين للعبة.



وخلال الندوة، استعرض، الدكتور عزان عبده قائد، أحد اللاعبين السابقين و رئيس اتحاد سابق في كرة السلة بعدن، صورة عن أهم الأمور المتعلقة بتاريخ كرة السلة منذ نشأتها وتأسيسها، والمراحل التي رافقت اللعبة على مدى الأعوام الماضية، والشخصيات المساهمة في دخول اللعبة إلى العاصمة عدن، وكذا التعريف بالقيادات التي ترأست الاتحاد في عدن منذ التأسيس في العام 1974 م .

كما تحدث عدد من اللاعبين والقيادات السابقة عن تاريخ اللعبة واهم الانجازات التي تحققت و مراحل النهوض والارتقاء بمستوى هذه اللعبة التي باتت اليوم رقما صعبا على المستويين المحلي و الخارجي .

وتخلل الندوة فقرة تكريم الشخصيات المساهمة في تأسيس اللعبة، و ممن قدموا عطاءات في لعبة كرة السلة خلال السنوات الماضية .

حضر الندوة مدير مكتب الشباب والرياضة بعدن المهندس نعمان شاهر ومديرامديريتي التواهي والشيخ عثمان المهندس كتبي عمر كتبي والدكتور وسام معاوية و عدد من قيادات الاندية والاتحادات الرياضية والشخصيات الاجتماعية .

و ستقام غد الأحد مباراة في لعبة كرة السلة تجمع فريق الميناء ومنتخب عدن المكون من لاعبي أندية التلال وشمسان والشعلة على ملعب نادي الميناء بالتواهي