البريمييرليغ: السيتي يعزز صدارته وفوز كريستال بالاس وتعادل فولهام ووست بروميتش‎

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 يناير 2021

ضمن فعاليات الجولة 21 من منافسات الدوري الانكليزي الممتاز " البريمييرليغ "، عزز نادي ​مانشستر سيتي​ من صدارته بفوزه امام ​شيفيلد​ يونايتد وبواقع 1-0 وواصل شيفيلد تواجده في المركز الاخير في جدول الترتيب.



وبدأ الشوط الاول بطريقة قوية من قبل لاعبي السيتي حيث ضغط ابناء المدرب بيب غوارديولا بقوة كبيرة على مرمى الخصم ونجح غابرييل خيسوس من خطف هدف التقدم للسيتزن في الدقيقة 9 بعد تمريرة حاسمة من فيران توريس، وواصل لاعبو مانشستر ضغطهم الكبير على مرمى الخصم وسط تكتل لاعبي شيفيلد في مناطقهم الدفاعية ليفشل ابناء المدرب وايلدر من القيام بردة فعل سريعة وبدوره كثّف لاعبو السيتي من وتيرة ضغطهم في محاولة لخطف هدف ثاني ولكن اللمسة الاخيرة غابت عن مهاجمي الفريق امام المرمى ليخفق السيتي من خطف هدف ثاني وسط تكتل جميع لاعبي شيفيلد في مناطقهم الدفاعية وواصل لاعبو السيتي سيطرتهم وانما بغياب اي خطورة حقيقية في ظل غياب تام لأي ردة فعل من قبل لاعبي شيفيلد لينتهي هذا الشوط بتقدم السيتزن وبواقع 1-0.

وفي الشوط الثاني واصل لاعبو السيتي سيطرتهم الكبيرة على مجريات اللقاء وسط اداء دفاعي كبير من قبل لاعبي شيفيلد والذين تمركزوا دفاعياً خوفاً من تلقي نتيجة قاسية في حال تقدموا الى الامام لتغيب خطورة ابناء المدرب وايلدر بشكل كبير، وحاول لاعبو شيفيلد الاعتماد على بعض الهفوات من قبل لاعبي السيتي ولكن سيطرة ابناء المدرب غوارديولا الكبيرة على الكرة حرم لاعبي شيفيلد من القيام بأي ردة فعل تذكر وبعدها تصدى حارس شيفيلد آرون رامسدال لمحاولة خطيرة من الكساندر زينشينكو ليحرمه من هدف ثاني، وبعدها لجأ المدرب وايلدر الى اجراء التبديلات في صفوف فريقه لتحسين المردود الهجومي لفريقه، وفي الدقائق الـ15 الاخيرة واصل لاعبو السيتي ضغطهم الكبير في محاولة لاقتناص هدف ثاني ولكن محاولاتهم باءت بالفشل في ظل التمركز الدفاعي الكبير للاعبي شيفيلد لتنتهي المباراة بفوز مانشستر سيتي وبواقع 1-0.

وفي باقي المباريات، حقق نادي ​كريستال بالاس​ الفوز امام ​وولفرهامبتون​ وبواقع 1-0 وسجل ايبرشي ايزي هدف الفوز لكريستال في الدقيقة 60 ليعزز من وضعيه فريقه في المركز الـ13 وبدوره تراجع الوولفز الى المركز الـ14، وحسم التعادل الايجابي وبواقع 2-2 اللقاء الذي جمع بين ​فولهام​ ووست بروميتش البيون وبهذا التعادل واصل فولهام تواجده في المركز الـ18 وخلقه وست بروميتش البيون في المركز الـ19.