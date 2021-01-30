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الدوري السعودي: الاتفاق يكرم وفادة الاتحاد بثنائية نظيفة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 يناير 2021

تغلب ​الاتفاق​ على ضيفه ​الاتحاد​ بثنائية نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت على استاد الأمير محمد بن فهد ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من ​دوري كأس الأمير ​ لكرة القدم.

وإفتتح سعيد الربيعي التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة التاسعة ونجح لاعبو الاتفاق بالحفاظ على تقدمهم حتى نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني عزز هزاع ابراهيم الهزاع تقدم فريقه بهدف ثان بالدقيقة 56.

ورفع الاتفاق رصيده إلى 24 نقطة في المركز السادس فيما تجمد رصيد الاتحاد عند 25 نقطة في المركز الخامس.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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