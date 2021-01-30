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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الدوري السعودي: الاتفاق يكرم وفادة الاتحاد بثنائية نظيفة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 يناير 2021
تغلب الاتفاق على ضيفه الاتحاد بثنائية نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت على استاد الأمير محمد بن فهد ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم.
وإفتتح سعيد الربيعي التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة التاسعة ونجح لاعبو الاتفاق بالحفاظ على تقدمهم حتى نهاية الشوط الأول.
وفي الشوط الثاني عزز هزاع ابراهيم الهزاع تقدم فريقه بهدف ثان بالدقيقة 56.
ورفع الاتفاق رصيده إلى 24 نقطة في المركز السادس فيما تجمد رصيد الاتحاد عند 25 نقطة في المركز الخامس.