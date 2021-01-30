فريد سعيد بتحقيق النجاح مع بوغبا في مانشستر يونايتد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 يناير 2021

أعرب لاعب وسط ​مانشستر يونايتد​ فريد عن سعادته بأن يكون جزءا من النجاح الذي يحققه الشياطين الحمر في الفترة الحالية.



وقال فريد: "تألق بول ​بوغبا​ وأنا واللاعبون الآخرون عندما تألق مانشستر يونايتد. كان بول يقول دائمًا أنه يريد فعل المزيد، ولعب المزيد، وللفوز أكثر ونرى ذلك في التدريبات. لديه موهبة رائعة ونراها كل يوم. لكن يجب أن أشرك قائدنا، أولي غونار سولسكاير، عندما أتحدث عن النادي لأنه رجل يعرف كيفية الوصول إلى عقول اللاعبين، مما يجعلنا نلعب بشكل أفضل".

وأضاف: "لم يقل الكثير، لكنني أصبحت لاعبًا أساسيًا، وواصلت اللعب، وأشعر أن ثقته هي التي جعلت ذلك ممكنًا".