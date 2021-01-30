الكالتشيو: ميلان يعزز صدارته بفوز مهم خارج قواعده امام بولونيا‎

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 يناير 2021

ضمن فعاليات الجولة 20 من منافسات ​الدوري الايطالي​ " الكالتشيو "، عزز نادي ​ميلان​ صدارته بفوز مهم امام ​بولونيا​ وبواقع 2-1 وقدم لاعبو الروسونيرو مباراة كبيرة هجومياً وبهذه الخسارة واصل بولونيا تواجده في المركز الـ12.



وفي الشوط الاول فرض لاعبو ميلان سيطرتهم الكبيرة على مجريات اللقاء وسط اداء دفاعي بحت من قبل لاعبي بولونيا وضغط ابناء المدرب ستيفانو بيولي بقوة في محاولة لخطف هدف سريع وتصدى الحارس لوكاس سكوروبسكي لمحاولة خطيرة من المدافع ثيو هيرنانيدز ليحرمه من هدف محقق، وبعدها تحصّل الروسونيرو على ضربة جزاء وتصدى الحارس سكوروبسكي لضربة الجزاء التي نفذها زلاتان ابراهيموفيتش لينقذ فريقه من هدف محقق وتابعها بنجاح انتي ريبيتش لينجح بخطف هدف التقدم لميلان في الدقيقة 26، وبعدها حاول لاعبو بولونيا القيام بردة فعل سريعة ولكن تسديدة ريكاردو اورسوليني مرت بمحاذاة القائم وواصل لاعبو ميلان ضغطهم في محاولة لخطف هدف ثاني ولكن محاولاتهم باءت بالفشل لينتهي هذا الشوط بتقدم الميلان وبواقع 1-0.

​وفي الشوط الثاني واصل لاعبو ميلان تفوقهم الكبير وضغطهم على مرمى بولونيا وسنحت لهم بعض الفرص الخطيرة وفي الدقيقة 54 منح حكم اللقاء ضربة جزاء لميلان بعد وجود خطأ داخل منطقة الجزاء ونجح فرانك كيسي من رتجمتها بنجاح في الدقيقة 55 ليمنح فريقه الهدف الثاني في اللقاء، وبعدها تصدى حارس بولونيا لوكسا سكوروبسكي لمحاولة خطيرة من دافيدي كالابريا ليحرمه من هدف ثالث لميلان وحاول لاعبو بولونيا القيام بردة فعل في محاولة لتحسين المردود الهجومي ولكن محاولاتهم كانت محدودة وبدون اي خطورة حقيقية على مرمى الروسونيرو وبعدها لجأ مدربي الفريقين اجراء التبديلات في صفوفهما في محاولة لتحسين الاداء اكثر، وفي الدقائق الـ15 الاخيرة هدأ لاعبو ميلان من وتيرة اللقاء في محاولة للحدّ من خطورة لاعبي بولونيا وبعد دخوله بدقيقة تمكن البديل اندريا بولي من تقليص الفارق لبولونيا في الدقيقة 81 وبعدها نجح لاعبو ميلان من امتصاص فورة لاعبي الخصم لتنتهي المباراة بفوز مهم لميلان وبواقع 2-1.