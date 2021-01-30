توخيل: وظيفتي إظهار أفضل ما في فيرنر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 يناير 2021

أصر المدرب توماس ​توخيل​ على أن وظيفته هي تغيير أداء المهاجم تيمو ​فيرنر​ هذا الموسم، معتقدًا أن الألماني يحمل "ثقلًا على كتفيه".



وقال توخيل: "يفضّل تيمو أن يكون لديه مساحة. إنه سريع للغاية، ويحب اللعب على مستوى عالٍ في الصف الأخير. هل يمكننا تطوير الحركات وأنماط السلوك لاستخدام جودته في المساحات الضيقة؟ أنا مقتنع تمامًا، وهذه هي وظيفتي القيام بذلك".

وأضاف: "لا يزال شابا وحريص على التعلم. في الوقت الحالي يمكنني أن أرى الثقل على كتفيه. إنه يهتم كثيرًا، وهذا يظهر أنه يتمتع بشخصية رائعة. أحيانًا كمهاجم لا يساعدك الحِمل الثقيل، فمن الأفضل كمهاجم ألا يهتم على الإطلاق. إنه ليس سعيدًا بنفسه والطريقة التي سارت بها الأمور مؤخرًا".

وتابع: "من المهم إعادة بناء ثقته بنفسه، وإعادة الابتسامة على وجهه والتوقف عن الشك في نفسه كثيرًا. وظيفتي هي مساعدته في ذلك، والمساعدة في العثور على الوظيفة التي يمكننا فيها استخدام نقاط القوة".