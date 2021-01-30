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الدوري الاماراتي: شباب الأهلي يغلب إتحاد كلباء وتعادل خورفكان والعينن

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 يناير 2021

تغلب ​شباب الأهلي دبي​ على ضيفه ​إتحاد كلباء​ بثنائية نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الجمعة على استاد راشد بنادي شباب الأهلي دبي ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من ​دوري الخليج العربي الإماراتي​ لكرة القدم.

وسجل محمد جمعة عيد (28) وماجد حسن أحمد ثنائية شباب الأهلي.

وفي مباراة ثانية ضمن منافسات المرحلة عينها أقيمت على ملعب صقر بن محمد القاسمي تعادل ​خورفكان​ مع ضيفه ​العين​ 2-2.

وإفتتح اسماعيل الحمادي التسجيل لأصحاب الارض في الدقيقة 25 قبل أن يدرك تسوكاسا شيوتاني التعادل في الدقيقة 40 لينتهي الشوط الأول 1-1.

وفي الشوط الثاني وضع لابا كودجو فودوه العين في المقدمة بهدفه في الدقيقة 60 إلا أن رافاييل دو باولا أدرك التعادل بعد 8 دقائق فقط.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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