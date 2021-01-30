الدوري الاماراتي: شباب الأهلي يغلب إتحاد كلباء وتعادل خورفكان والعينن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 يناير 2021

تغلب ​شباب الأهلي دبي​ على ضيفه ​إتحاد كلباء​ بثنائية نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الجمعة على استاد راشد بنادي شباب الأهلي دبي ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من ​دوري الخليج العربي الإماراتي​ لكرة القدم.



وسجل محمد جمعة عيد (28) وماجد حسن أحمد ثنائية شباب الأهلي.

وفي مباراة ثانية ضمن منافسات المرحلة عينها أقيمت على ملعب صقر بن محمد القاسمي تعادل ​خورفكان​ مع ضيفه ​العين​ 2-2.

وإفتتح اسماعيل الحمادي التسجيل لأصحاب الارض في الدقيقة 25 قبل أن يدرك تسوكاسا شيوتاني التعادل في الدقيقة 40 لينتهي الشوط الأول 1-1.

وفي الشوط الثاني وضع لابا كودجو فودوه العين في المقدمة بهدفه في الدقيقة 60 إلا أن رافاييل دو باولا أدرك التعادل بعد 8 دقائق فقط.