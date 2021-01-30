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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الدوري الاماراتي: شباب الأهلي يغلب إتحاد كلباء وتعادل خورفكان والعينن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 يناير 2021
تغلب شباب الأهلي دبي على ضيفه إتحاد كلباء بثنائية نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الجمعة على استاد راشد بنادي شباب الأهلي دبي ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من دوري الخليج العربي الإماراتي لكرة القدم.
وسجل محمد جمعة عيد (28) وماجد حسن أحمد ثنائية شباب الأهلي.
وفي مباراة ثانية ضمن منافسات المرحلة عينها أقيمت على ملعب صقر بن محمد القاسمي تعادل خورفكان مع ضيفه العين 2-2.
وإفتتح اسماعيل الحمادي التسجيل لأصحاب الارض في الدقيقة 25 قبل أن يدرك تسوكاسا شيوتاني التعادل في الدقيقة 40 لينتهي الشوط الأول 1-1.
وفي الشوط الثاني وضع لابا كودجو فودوه العين في المقدمة بهدفه في الدقيقة 60 إلا أن رافاييل دو باولا أدرك التعادل بعد 8 دقائق فقط.