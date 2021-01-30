لاعب ليستر على بُعد خطوة من الدوري الألماني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 يناير 2021

أفادت شبكة سكاي سبورتس أن لاعب وسط ​ليستر سيتي​ ديماري غراي يقترب من استكمال الانتقال الدائم إلى نادي باير ليفركوزن الألماني.



وذلك بعد أن اتفق الناديان على صفقة يتلقى ليستر بموجبها حوالي 3 ملايين يورو (2.7 مليون جنيه إسترليني) مقابل اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا.

من جهته، وافق غراي على الشروط الشخصية مع فريق البوندسليغا ومن المتوقع أن يسافر إلى ألمانيا في نهاية الأسبوع لإكمال انتقاله.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن ابتعد لاعب الوسط عن أولويات المدرب بريندان رودجرز.