بايرن ميونيخ يجتمع بوكيل أعمال أوباميكانو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 يناير 2021

تحدث المدير الرياضي لنادي ​بايرن ميونيخ​ الألماني، ​حسن صالح حميديتش​ عن إمكانية التعاقد مع مدافع نادي لايبزيغ، الدولي الفرنسي ​دايوت أوباميكانو​.



وأوضح حميديتش في تصريح لشبكة "سكاي سبورت ألمانيا" لدى سؤاله عن إحتمالية إنتقال أوباميكانو إلى النادي البافاري: "بالطبع نحن نفكر في التعاقد معه".

وأردف: "كان لدينا لقاء بالأمس مع وكيل أعماله .. دعونا نرى ما سيحدث".

ولفت أوباميكانو (22 عاماً) أنظار العديد من كبار النوادي الاوروبية أبرزها ليفربول، مانشستر يونايتد، تشيلسي، باريس سان جيرمان وريال مدريد.