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بايرن ميونيخ يجتمع بوكيل أعمال أوباميكانو

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 يناير 2021

تحدث المدير الرياضي لنادي ​بايرن ميونيخ​ الألماني، ​حسن صالح حميديتش​ عن إمكانية التعاقد مع مدافع نادي لايبزيغ، الدولي الفرنسي ​دايوت أوباميكانو​.

وأوضح حميديتش في تصريح لشبكة "سكاي سبورت ألمانيا" لدى سؤاله عن إحتمالية إنتقال أوباميكانو إلى النادي البافاري: "بالطبع نحن نفكر في التعاقد معه".

وأردف: "كان لدينا لقاء بالأمس مع وكيل أعماله .. دعونا نرى ما سيحدث".

ولفت أوباميكانو (22 عاماً) أنظار العديد من كبار النوادي الاوروبية أبرزها ، مانشستر يونايتد، ، باريس سان جيرمان وريال مدريد.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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