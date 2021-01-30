الدوري السعودي: الشباب في الصدارة بعد فوزه على أبها وتعادل الفيصلي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 يناير 2021

ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من ​دوري كأس الأمير محمد بن سلمان​، صعد فريق ​الشباب​ إلى صدارة ​الدوري السعودي​ بعد فوزه على أبها بنتيجة 3-2 في المباراة التي جرت على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية.



استمر الشوط الأول بالتعادل السلبي 0-0، ونجح الفريقان في تسجيل 5 أهداف خلال الشوط الثاني.

افتتح التسجيل لاعب الشباب ايغور ليشنوفسكي في الدقيقة 55 وأضاف زميله كريستيان جوانكا الهدف الثاني بعد دقيقتين. في المقابل سجل سعيد بقير هدف أبها الأول في الدقيقة 62 وجاء الهدف الثاني عن طريق اللاعب صالح العمري في الدقيقة 71 لكن بعد أن أحرز اللاعب سيباستياو دي فريتاس هدف الفوز للشباب في الدقيقة 69.

وفي مباراة ثانية، خيّم التعادل السلبي على مباراة الفيصلي والتعاون على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.