الليغا: اشبيلية يخطف المركز الثالث من برشلونة بثنائية امام ايبار‎

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 يناير 2021

ضمن فعاليات الجولة 21 من منافسات ​الدوري الاسباني​ "الليغا"، حقق نادي ​اشبيلية​ فوزاً مستحقاً امام ​ايبار​ وبواقع 2-0 ليخطف الفريق الاندلسي المركز الثالث من برشلونة وبدوره واصل ايبار تواجده في المركز الـ15.



وبدأ الشوط الاول بسيطرة كبيرة من قبل لاعبي اشبيلية وسط تمركز دفاعي كبير للاعبي ايبار مما صعّب من مهمة الفريق الاندلسي في ايجاد المساحات اللازمة للانقضاض الهجومي على مرمى الخصم وغابت خطورة لاعبي اشبيلية بشكل كبير في ظل التكتل الدفاعي الكبير للاعبي ايبار، وفي الدقيقة 20 تعرض المهاجم الفذّ يوسف النصيري للخطأ داخل منطقة الجزاء واستعان حكم اللقاء بتقنية الفيديو للتأكد من وجود ضربة جزاء ولكنه طالب بإستمرار اللعب وبعدها تعرض يوسف النصيري الى خطأ ثاني داخل منطقة الجزاء واستعان حكم اللقاء خوسيه سانشيز بتقنية الفيديو ليؤكد وجود ضربة جزاء وانبرى اليها لوكاس اوكامبوس بنجاح في الدقيقة 27 ليمنح فريقه هدف التقدم، وبعدها حاول لاعبو ايبار القيام بردة فعل سريعة ولكن رأسية غارسيا كيكي مرت بمحاذاة القائم لينتهي هذا الشوط بتقدم اشبيلية وبواقع 1-0.

ومع بداية الشوط الثاني لجأ مدربي الفريقين الى اجراء تبديلات سريعة في صفوفهما في محاولة لتحسين المردود الهجومي اكثر وفي الدقيقة 55 تمكن جوان جوردان من منح اشبيلية الهدف الثاني بعد تمريرة حاسمة من البديل اليكس فيدال وبعدها هدأ لاعبو اشبيلية من وتيرة ضغطهم ليبدأ لاعبو ايبار بالضغط على مرمى الفريق الاندلسي، وتحصّل لاعبو ايبار على بعض المحاولات الخطيرة ولكن الحارس المغربي بونو نجح في التصدي لهم ببراعة كبيرة ليحرمهم من تقليص الفارق واجرى المدرب ميندلبار تبديلات هجومية في صفوف فريقه في محاولة لاستغلال تراجع لاعبي اشبيلية الى الوراء، وفي الدقائق الـ15 الاخيرة هدأ لاعبو اشبيلية من وتيرة اللقاء للحدّ من خطورة لاعبي ايبار ليفشل أصحاب الارض من القيام بردة فعل سريعة في ظل تنظيم دفاعي مميز للاعبي المدرب جوليان لوبيتيغي لتنتهي المباراة بفوز اشبيلية وبواقع 2-0.