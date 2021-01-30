بيلسا: فريق ليدز أهم من مناقشة مستقبلي الآن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 يناير 2021

رفض المدرب مارسيلو بيلسا الانشغال بمستقبله في نادي ​ليدز يونايتد​ بعد نهاية الموسم الحالي لكنه أصر على أنه يضع رغبات النادي واحتياجاته فوق احتياجاته الشخصية.



وقال بيلسا: "ستكون مؤسسة مثل ليدز دائمًا فوق ما أريده وما أحتاجه".

وعما إذا كان ​ليستر سيتي​ ضمن المنافسين على اللقب هذا الموسم: "لن أكون قادرًا على إصدار حكم. إذا سألتني عن أي فريق فيما يتعلق بسباق اللقب، فسأعطيك نفس الرأي".

كلام بيلسا جاء قبل مواجهة فريقه مع ليستر سيتي ضمن منافسات الجولة الـ21 من ​الدوري الإنكليزي​ الممتاز.