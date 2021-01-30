رونالدو: فينيسيوس لا ينقصه أي شيء للنجاح مع ريال مدريد    

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 يناير 2021

إنبرى الظاهرة ​رونالدو​ للدفاع عن مواطنه لاعب ​ريال مدريد​، ​فينيسيوس جونيور​ بسبب الانتقادات التي يتعرض لها بالفترة الأخيرة جراء تراجع مستواه.



وأوضح رونالدو في مؤتمر صحفي قبل نهائي كوبا ليبرتادورس بين بالميراس وسانتوس: "إنه يسير على الطريق الصحيح، لا اعتقد أنه ينقصه أي شيء للنجاح مع ريال مدريد".

وأضاف: "فينيسيوس يمتلك من الإمكانيات الفنية اللازمة لمساعدته في التألق مع النادي لكن المنافسة بين اللاعبين قوية للغاية في ريال مدريد كما يعرف الجميع".

وختم رونالدو: "لاعب رائع ولديه مستقبل جيد مع ريال مدريد وانتقل في سن صغير للغاية من البرازيل، وحاولت ضمه على سبيل الإعارة مرتين إلى بلد الوليد لكن ناديه رفض وفضّل الاحتفاظ به".