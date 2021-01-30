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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رونالدو: فينيسيوس لا ينقصه أي شيء للنجاح مع ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 يناير 2021
إنبرى الظاهرة رونالدو للدفاع عن مواطنه لاعب ريال مدريد، فينيسيوس جونيور بسبب الانتقادات التي يتعرض لها بالفترة الأخيرة جراء تراجع مستواه.
وأوضح رونالدو في مؤتمر صحفي قبل نهائي كوبا ليبرتادورس بين بالميراس وسانتوس: "إنه يسير على الطريق الصحيح، لا اعتقد أنه ينقصه أي شيء للنجاح مع ريال مدريد".
وأضاف: "فينيسيوس يمتلك من الإمكانيات الفنية اللازمة لمساعدته في التألق مع النادي لكن المنافسة بين اللاعبين قوية للغاية في ريال مدريد كما يعرف الجميع".
وختم رونالدو: "لاعب رائع ولديه مستقبل جيد مع ريال مدريد وانتقل في سن صغير للغاية من البرازيل، وحاولت ضمه على سبيل الإعارة مرتين إلى بلد الوليد لكن ناديه رفض وفضّل الاحتفاظ به".