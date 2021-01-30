الرائد وضمك يبحثان عن الهروب من القاع

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يحل فريق ضمك عصر اليوم في تمام الساعة الـ3:45 بتوقيت مكة المكرمة، ضيفا على فريق الرائد في افتتاح مباريات الدور الثاني لمنافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي تمثل الجولة الـ16 بملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية ببريدة، في لقاء يتوقع له الندية والإثارة منذ البداية لرغبة الفريقين في كسب نقاط اللقاء، وافتتاح رحلة الهروب من المراكز المتأخرة في الدوري في وقت مبكر.

وتذوق الرائد أخيرا الانتصار في الجولة الماضية خارج دياره بعد أن تغلب على الفتح بهدفين نظيفين، بعد غياب 65 يوما عن تحقيق الانتصارات، قاده للمركز الـ14 بـ16 نقطة، والفريق سعى إلى تدعيم صفوفه بالشتوية باستقطاب الهداف التشيلي روني هيرنانديز، ولاعب منتخب الشباب في الوسط فيصل البيشي، ولا يزال الفريق يفتقد لخدمات المغربي محمد فوزير لإصابته.

فيما فريق ضمك الذي يحتل المركز ما قبل الأخير بـ12 يريد أن يرد خسارته من الرائد في الدور الأول التي خسرها بـ(2 - 3)، ويسعى إلى أن يتشبث بالنقاط الثلاث في لقاء اليوم بعد أن أجرى سلسلة تغييرات قبل 3 أسابيع، بتغيير الجهاز الفني بقيادة نورالدين زكري، وتدعيم صفوف الفريق بعناصر جديدة، وسعى الجهازان الفني والإداري في الأسبوع الماضي إلى إعادة الفريق إلى توازنه الفني والنفسي عقب الخسارة الثلاثية أمام التعاون في الجولة الماضية، بعد أن افتقد خدمات مدافعه عبدالعزيز مجرشي، إثر حصوله على البطاقة الحمراء.