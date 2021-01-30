الرائد وضمك يبحثان عن الهروب من القاع

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وتذوق الرائد أخيرا الانتصار في الجولة الماضية خارج دياره بعد أن تغلب على الفتح بهدفين نظيفين، بعد غياب 65 يوما عن تحقيق الانتصارات، قاده للمركز الـ14 بـ16 نقطة، والفريق سعى إلى تدعيم صفوفه بالشتوية باستقطاب الهداف التشيلي روني هيرنانديز، ولاعب منتخب الشباب في الوسط فيصل البيشي، ولا يزال الفريق يفتقد لخدمات المغربي محمد فوزير لإصابته.فيما فريق ضمك الذي يحتل المركز ما قبل الأخير بـ12 يريد أن يرد خسارته من الرائد في الدور الأول التي خسرها بـ(2 - 3)، ويسعى إلى أن يتشبث بالنقاط الثلاث في لقاء اليوم بعد أن أجرى سلسلة تغييرات قبل 3 أسابيع، بتغيير الجهاز الفني بقيادة نورالدين زكري، وتدعيم صفوف الفريق بعناصر جديدة، وسعى الجهازان الفني والإداري في الأسبوع الماضي إلى إعادة الفريق إلى توازنه الفني والنفسي عقب الخسارة الثلاثية أمام التعاون في الجولة الماضية، بعد أن افتقد خدمات مدافعه عبدالعزيز مجرشي، إثر حصوله على البطاقة الحمراء.
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