القادسية يسعى لتعميق جراح الوحدة

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ويدخل المستضيف القادسية لقاء اليوم بهدف كسر حاجز التعادلات في الجولات الثلاث الماضية، وعين مدربه التونسي يوسف المناعي على كسب النقاط الثلاث، معتمدا على الثلاثي حسن العمري والكولومبي أسبيريا والنيجيري أوهاتشي ستانلي، فيما سيعود الأسترالي ويليامز من جديد لقيادة دفاع الفريق بعد انتهاء إيقافه بالبطاقات الملونة، في حين لم تتأكد مشاركة المهاجم الجديد النيجيري ليك جمس الذي جاء كأول الصفقات الشتوية.بالمقابل يسعى الوحدة بقيادة مدربه البرتغالي إيفو فييرا لتعويض الخسارة الثقيلة أمام الشباب بالجولة الماضية والعودة بالنقاط الثلاث، مرتكزا على صناعة البرازيلي أنسيلمو والأسترالي ديمتري بيتراتوس في وسط الملعب، وانطلاقات الثنائي البرازيلي المتمثلة في غوستافو وهرناني سانتوس من خلف الفرنسي من أصل مالي يوسف نياكاتي.
أهم أوراق القادسية:
- حسن العمري
- الكولومبي أسبيريا
- النيجيري أوهاتشي ستانلي
- الأسترالي ويليامز
- البرازيلي أنسيلمو
- الأسترالي ديمتري بيتراتوس
- البرازيلي غوستافو
- الفرنسي يوسف نياكاتي
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