غيابات الأهلي تغري الباطن

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يدخل الأهلي اللقاء باحثا عن الانتصار، خاصة أنه تفصله عن الصدارة نقطة وحيدة، ويرغب في المحافظة على هذا الفارق ليواصل المنافسة بقوة على مقدمة الترتيب.من جهته يعاني فلادان مدرب الأهلي من غيابات عناصرية أمام الباطن، حيث يفتقد لخدمات الروماني ميتريتا الذي تأكد غيابه عن اللقاء بعد تأخر وصوله من بلاده، إضافة إلى ضبابية مشاركة هداف الفريق عمر السومة، والتي تعتمد على تقرير الجهاز الطبي ومدى شفائه من الإصابة.
ويأمل فلادان في التغلب على كل الظروف وتحقيق الفوز والمواصلة في المنافسة.
على الطرف الآخر يدخل الباطن هذا اللقاء راغبا في تحقيق فوزه الأول على الأهلي في تاريخه، حيث إنه لم يسبق للباطن هزيمة الأهلي من قبل.
ويأتي الباطن إلى جدة بلا غيابات خارجا من فوز أمام العين في الجولة الماضية بعد تعثرات عدة، ويأمل في مواصلة الانتصارات والابتعاد أكثر عن مؤخرة الترتيب.
قبل المواجهة
- الأهلي يحتل الوصافة بـ29 نقطة.
- الباطن في المركز الـ12 برصيد 16 نقطة.
- الأهلي يتفوق على ضيفه هجوما ودفاعا.
- لم يسبق أن خسر الأهلي أمام الباطن طوال تاريخه.
- الأهلي لم يخسر آخر 3 لقاءات.
- الباطن حقق انتصارا وحيدا في آخر 7 لقاءات.
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