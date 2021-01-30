النصر يهزم «الشارقة للمرأة» ويتوج بدوري السلة للسيدات

دبي: مسعد عبد الوهاب

توج فريق سيدات النصر بطلاً للدوري العام لكرة السلة للسيدات للموسم الرياضي الحالي، بعد فوزه على ضيفه نادي الشارقة الرياضي للمرأة الذي حل وصيفاً بنتيجة 76-58 في المباراة النهائية التي جرت في صالة «العميد»، فيما حل الشارقة الرياضي ـ فرع الوسطى في المركز الثالث بعد فوزه على فريق الشارقة الرياضي في المنطقة الشرقية 47-45 في مباراة تحديد الثالث والرابع.

حضر النهائي وتوج الفريق البطل ووصيفه وصاحب المركز الثالث، اللواء إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي لكرة السلة، ومروان سنكل نائب رئيس شركة الألعاب الرياضية في نادي النصر، المشرف العام على الفرق النسائية، ومحمد الجناحي المدير التنفيذي لنادي النصر، وندى عسكر النقبي المديرة العامة لمؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، وميثاء بن ضاوي، عضوة مجلس إدارة نادي النصر رئيسة اللجنة النسائية، وفوزية فريدون مديرة قسم تطوير رياضة المرأة في مجلس دبي الرياضي، ونسرين بن درويش، رئيسة قسم الأنشطة الرياضية النسائية في نادي النصر، وعدد من المسؤولين في اتحاد اللعبة، والناديين.

وبفوزه المستحق بفارق الـ18 نقطة، جرد النصر، الشارقة الرياضي للمرأة من اللقب الذي كان يحمله لنسخة الموسم الماضي قبل أن يفقده مكتفياً بالوصافة.

وضمن فريق سيدات النصر فوزه المستحق، بنجاح لاعباته اللواتي قدمن مباراة قوية، في نيل الأفضلية في الفترات الثلاث الأولى بواقع 24-10 و16-15 و19-13، ولم تشفع لفريق الشارقة الرياضي للمرأة أفضليته في الربع الرابع 20-17 بالعودة إلى المباراة، بعد نجاح لاعبات «العميد» في توسيع الفارق إلى 18 نقطة، وحسم اللقاء 76-58.

وأهدت نسرين علي بن درويش، رئيسة قسم الأنشطة الرياضية النسائية في نادي النصر، الإنجاز الذي حققه فريق سيدات السلة إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، رئيس نادي النصر، مؤكدة أن دعم سموه وقيادات النادي، أعطى قوة دفع للفريق منذ بداية الدوري، مضيفة: «لاعبات نادي النصر جديرات بالمركز الأول والذهب، وفوزهن باللقب لم يأت من فراغ؛ بل من الدعم الكبير الذي توليه إدارة النادي بكافة مستوياتها للأنشطة النسائية وكرة السلة على وجه الخصوص، كما جاء انتصارهن حصاداً للجهود الكبيرة التي بذلنها مع الجهاز الفني والإداري، حتى وصل الفريق إلى هذا المستوى واعتلى منصة التتويج بطلاً للدوري العام للسيدات، مع تأكيد أنهن فزن على فريق نادي الشارقة الرياضي للمرأة القوي الذي دخل النهائي حاملاً للقب، وقدم مباراة كبيرة، إلا أن إصرار لاعباتنا حسم المواجهة. وكل التهنئة لهن وللجهاز الفني والإداري».